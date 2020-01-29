نحر صديق طفولته بسبب مبلغ مالي!

القاهرة(صدى):

شهدت مصر جريمة قتل مروعة، ضحيتها شاب 20 سنة، على يد صديقه بسبب خلاف على مبلغ 2000 جنيها مصريا.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة شخص مصاب بجرح ذبحي بـ منتصف الرقبة وجرح قطعي أسفل معصم اليد اليسرى.

وأفادت والدة المجني عليه بأنها توجهت لزيارة نجلها بالشقة محل البلاغ، وعثرت عليه جثة هامدة.

وبالبتحريات تم تحديد هوية المتهم، وبضبطه اعترف بقتل صديق الطفولة، لوجود خلافات مالية حيث توجه للمجني عليه بمسكنه وبحوزته سكين، بقصد إجباره على سداد المبلغ المالي، الذي اقترضه منه فحدثت مشادة تطورت إلى القتل.