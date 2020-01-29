المطربة الجازي: والدتي أول من شجعني..وأنا ضد اطلع محجبة عشان المجتمع
أكدت المطربة الجازي أن أول من دعمها لأخذ خطوة الغناء، هي والدتها ومن ثم والدها.
وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج طارق شو، أنها بدأت في الغناء عام 2015 صوتا فقط، وفي 2017 بعد مناقشات مع العائلة ظهرت بشكلي وبدون حجاب.
وقالت: أنا ضد إني اطلع محجبة عشان المجتمع يبغى، وبعدين اخرج افصخ حجابي.
#فيديو
المطربة "الجازي": أنا ضد اني اطله محجبة عشان اهلي، وبعدين اخرج افصخ حجابي..#طارق_شو#خليجية pic.twitter.com/v7JWBJYQQW
— طارق شو (@TariqShow) January 28, 2020
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