المطربة الجازي: والدتي أول من شجعني..وأنا ضد اطلع محجبة عشان المجتمع

أميرة خالد(صدى):

أكدت المطربة الجازي أن أول من دعمها لأخذ خطوة الغناء، هي والدتها ومن ثم والدها.

وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج طارق شو، أنها بدأت في الغناء عام 2015 صوتا فقط، وفي 2017 بعد مناقشات مع العائلة ظهرت بشكلي وبدون حجاب.

وقالت: أنا ضد إني اطلع محجبة عشان المجتمع يبغى، وبعدين اخرج افصخ حجابي.

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