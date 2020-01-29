سائق معلمات يهرب بالليث وصاحب الشركة يعترض طريقهن

نايف السالم(صدى):

تفاجأت معلمات مدرسة بنات بالليث، بهروب سائقهن، ما استدعى تدخل الجهات الأمنية لاستعادته من نصف المسافة.

وكان السائق قد أخبر المعلمات عند الاتصال به، بأنه ممتنع عن إيصالهن بداعي أنه يتبقى عندهن مبالغ مالية من قيمة الإيجار الشهري المقدر بـ2500 ريال.

وأبلغت إحداهن الجهات الأمنية، التي قامت باستعادة السائق من نصف المسافة، وصاحبته دورية أمنية حتى الوصول إلى المدرسة.

وأفادت المعلمات أن صاحب الشركة فور تبليغه بالمشكلة من قِبل الجهات الأمنية بالليث، ترصد لهن واعترض الباص، وقام بإنزالهن، فاضطررن لإيقاف فاعل خير، قام بإيصالهن لمنازلهن في جدة.