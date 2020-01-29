وفاة وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالحدود الشمالية
أوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية تلقت مساء اليوم الثلاثاء بلاغ من مواطن مساعد غالي العنزي أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة الساعة ( 01:30 م) بوجود حادث تصادم بين سيارتين ( بالقرب من مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد ) .
وعلى الفور تم توجيه ثلاثة فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة من مراكز الاسعاف بمدينة عرعر وفرقتان اسعافيتان تابعة لوزارة الصحة .
وعند وصول الفرق الإسعافية الأولى الساعة ( 01:38م) تبين أنه حادث تصادم بين سيارتين تقلان ستة أشخاص ، سعوديين الجنسية ، ونتج عن هذا الحادث وفاة ثلاثة منهم – رحمهم الله – وتعرض ثلاثة أخرين لاصابات متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة .
وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم الى مستشفى الامير عبدالعزيز بن مساعد .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92075 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..