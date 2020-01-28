مدني الطائف يختتم فعاليات الأنشطة الرياضية الرابعة

سعيد العجل(صدى):

اقامت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف مساء اليوم الثلاثاء ٣ / ٦ / ١٤٤١هـ حفل اختتام فعاليات الأنشطة الرياضيه الرابعه لعام (1441)

حيث تم اعتماد نتائج فعاليات كرة القدم – كرة الطائرة – السباحه – سباق الماراثون

وتكريم الفرق الفائزة واللاعبين المتميزين وحكام البطولة والمشاركين في مختلف الألعاب.

وذكر ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن هذه الأنشطة تأتي في إطار الاهتمام برفع المعدل اللياقي وخلق روح التنافس الشريف بين العاملين في الدفاع المدني.

وكانت النتائج كالتالي:

بطولة كرة القدم وحصل على

المركز الاول شعبة شرق الطائف

والمركز الثاني شعبة غرب الطائف

بطولة الكرة الطائرة وحصل

على المركز الاول فريق الادارة

والمركز الثاني شعبة شرق الطائف

وبطولة المارثون

حصل على المركز الاول :

رقيب/ سليمان الشيباني

من شعبة الشؤون الفنية

وبطولة السباحة

حصل عليها:

وكيل رقيب/ رائد غازي القرشي

من شعبة غرب