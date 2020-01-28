بالفيديو.. ظهور لافت للأمير محمد بن نايف في زفاف «عبدالإله بن سلطان»

نايف السالم(صدى):

رصد مقطع فيديو ظهور لافت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف في زفاف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالاله بن سلطان بن عبدالعزيز على كريمة الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز.

وبدا في المقطع تهافت الحضور للسلام على الأمير محمد بن نايف في أحدث ظهور له، حيث التقط عدد كبير من المدعوين صورا تذكارية مع الأمير محمد بن نايف.

وحضر حفل زواج الأمير عبد الإله بن سلطان، الذي أقيم في قصر الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله بالرياض، عدد من الأمراء يتقدمهم الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والد العروس، والأمير خالد بن سلطان شقيق العريس، وعبدالمجيد بن سلطان، والأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز.