بلدية بحر أبو سكينة تطلق حملة لتنمية السلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية

محمد بن طحيطح(صدى):

نفذت بلدية بحر أبو سكينة حملة لإزالة التشوهات البصرية من الشوارع والأحياء ، و ذلك للقضاء على مسببات التلوث البصري و تعزيز الوعي والسلوك الحضاري وتنمية المشاركة المجتمعية .

من جانبه أوضح رئيس البلدية المهندس نايف الغامدي أن الحملة تأتي ضمن جهود البلدية في إطار مبادرة معالجة التلوث البصري، و بمتابعة و توجيه من قبل امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي حرصا منه على أهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ، ومعالجة كافة اشكال الملوثات البصرية .

ودعا الغامدي المواطنين إلى التعاون مع البلدية لإنجاح هذه الحملة من خلال المشاركة في ازالة مظاهر التلوث البصري للحفاظ على جمالية البيئة وجعلها خالية من الملوثات .

الجدير بالذكر فقد بدأت البلدية بمعالجة مختلف عناصر التلوث البصري، والمتمثلة في إزالة مخلفات البناء واللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وكذلك ازالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع العامة والميادين ،و إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وإصلاح أعمدة الإنارة .