سباق الحصن حصن المجاردة يطرق أبواب مهرجان المجاردة شتانا غير في أضخم برنامج تنافسي واقعي

محمد بن طحيطح(صدى):

يسر اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة أن تعلن عن أضخم برنامج تنافسي واقعي يحاكي البرنامج الياباني الشهير (الحصن) حصن المجاردة ضمن فعاليات مهرجان المجاردة (شتانا غير ) والذي سيقدم للجمهور على أرض الواقع وسيحصل الفريق الفائز على جوائز نقدية قيمة ستعلن في قادم الأيام بإذن الله.

فعلى الراغبين بالمشاركة المسارعة بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني المرفق في الإعلان.هنـــا.

للإنضمام ضمن فريق المهاجمين لإقتحام الحصن وإسقاط الامبراطور (الذي سيكون أحد النجوم المعروفين ومفاجأة المسابقة ) علماً أن العمر المسموح به للتسجيل من ١٦ سنة فما فوق كما يشترط اجتياز الكشف الطبي وسيكون آخر موعد للتسجيل يوم الأحد الموافق ١٤٤١/٦/٨ه.