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    يناير

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  3. مواطنة تروى نجاتها من حادث سير بطريقة طريفة

مواطنة تروى نجاتها من حادث سير بطريقة طريفة




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 92079 ] نشر منذ 12 ساعة

هههههههههههههههههه ..

.. مامعه حق وسلامتك من الوررررور ..

[ عدد التعليقات: 33049 ] نشر منذ 4 ساعات

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

سلامتك

[ عدد التعليقات: 8616 ] نشر منذ 4 ساعات

هههههههههههههههههه
وش جابتس مع طريق الملك فهد،،
يوجد طرق بديلة،أكثر حركة،وأقل إز -D -حام..

[ عدد التعليقات: 4389 ] نشر منذ 7 دقائق

تحسبون القيادة سهله …

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