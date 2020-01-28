مواطنة تروى نجاتها من حادث سير بطريقة طريفة

الأربعاء 29
يناير
هههههههههههههههههه ..
.. مامعه حق وسلامتك من الوررررور ..
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
سلامتك
هههههههههههههههههه
وش جابتس مع طريق الملك فهد،،
يوجد طرق بديلة،أكثر حركة،وأقل إز -D -حام..
حاح من عقلك
تحسبون القيادة سهله …
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92079 ] نشر منذ 12 ساعة
هههههههههههههههههه ..
.. مامعه حق وسلامتك من الوررررور ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33049 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
سلامتك
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8616 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههه
وش جابتس مع طريق الملك فهد،،
يوجد طرق بديلة،أكثر حركة،وأقل إز -D -حام..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45450 ] نشر منذ 3 ساعات
حاح من عقلك
كان زمان[ عدد التعليقات: 4389 ] نشر منذ 7 دقائق
تحسبون القيادة سهله …