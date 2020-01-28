الرئيس الفلسطيني يرفض صفقة القرن: «مؤامرة»

القدس(صدى):

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس،اليوم الثلاثاء، على أن صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي مرفوضة بشكل قاطع.

وقال ” عباس ” : سنواجه خطة ترامب بتحرك شعبي سلمي.. ولن نقبل بدولة فلسطينية بدون القدس”، مؤكدًا على أن الصفقة لن تمر.

وأكد الرئيس الفلسطيني على التمسك بالمفاوضات على أساس الشرعية الدولية، مهددًا باللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

ووصف الرئيس الفلسطيني صفقة ترامب للشرق الأوسط بأنها مؤامرة لن تنجح.