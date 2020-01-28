شاب يغتصب طفل مصاب بالتوحد عدة مرات

القاهرة(صدى):

تُحقق النيابة العامة المصرية في واقعة إقبال شاب على هتك عرض طفل مصاب بتوحد.

وكشفت التحقيقات عن تعرض الطفل لاعتداء جنسي أكثر من مرة على يد جاره المتهم، وذلك بعد أن هدده الأخير بالإيذاء حال فضحه أمام أي شخص.

وقالت التحقيقات أن بعض الأشخاص شاهدوا الواقعة الأخيرة وأخبروا الأسرة التي توجهت لقسم الشرطة وحررت محضرا ضد الجار المتهم.

ويسكن المتهم في نفس الشارع مع المجني عليه، و اعتاد اصطحابه لأماكن خالية من المارة للاعتداء عليه، خاصة وأنه يكبره بسنوات قليلة.

ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة إلى أقوال الشهود في الواقعة، و أقوال المتهم والشخص الذي ساعده على اغتصاب المجني عليه.