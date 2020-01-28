جمهور الهلال السوداني يهدد لاعبي الأهلي بالقتل والشرطة تتدخل

الخرطوم(صدى):

ألقت الشرطة السودانية القبض على عدد من جماهير الهلال السوداني؛ بعد أن هددوا بعثة الأهلي المصري بالقتل.

ويستعد الأهلي المصري لخوض مباراته أمام الهلال، يوم السبت المقبل، في إطار دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي: ”الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تلقى اتصالا هاتفيا من السفير حسام عيسى سفير مصر في السودان، طمأنه خلاله على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس، منذ لحظة وصولها إلى السودان، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين في وزارة الداخلية السودانية التي أكدت توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلي سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان“.