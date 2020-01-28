بالفيديو.. محمد رمضان يستفز جمهوره باستعراض قلادته الماسية

القاهرة(صدى):

استفز الفنان المصري محمد رمضان جمهوره من جديد بعد نشره فيديو يستعرض فيه مجوهراته الثمينة.

وبدا رمضان في المقطع يزين عنقه بقلادة ثمينة تحمل توقيع David Yurman ، وعلق رمضان على الفيديو المتداول، قائلا إنها مرصعة بالماس.

وظهر في مقطع آخر أنه يزين أصابعه أيضاً بخواتم باهظة الثمن ومرصعة بأحجار كريمة.

ووفقا لما وردنا فإن ثمن القلادة يصل إلى أكثر من 2,950 دولاراً.

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