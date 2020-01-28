عشرينية تقتل زوجها بعد زواج شهرين: «أتجوزته غصب»

القاهرة(صدى):

قررت نيابية شبين القناطر بمصر، إحالة واقعة قيام ربة منزل بقتل زوجها، بمساعدة نجلة خالتها، إلى محكمة الجنايات.

وكانت المتهمة قالت في التحقيقات معها إنها تزوجت من زوجها الثلاثيني دون رغبتها، وعندما أخبرته بذلك وقعت مشادة بينهما.

وأضافت أنها قررت التخلص منه في هذا اليوم، ووجهت إليه طعنات بسكين المطبخ أثناء نومه، وبعد ذلك طلبت المساعدة من نجلة خالتها صاحبة الـ 16 عاما؛ حيث قاما بإلقاء الجثة في الشارع.