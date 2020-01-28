ترامب يغازل الفلسطينيين بـ 50 مليار دولار لقبول صفقة القرن

واشنطن(صدى):

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمالة الشعب الفلسطيني بتصريحاته خلال إعلان صفقة القرن؛ حيث أكد على أنه مثلما فعل الكثير للإسرائيليين، سأفعل أيضا الكثير من أجل الفلسطينيين وإلا لن يكون منصفاً.

وأوضح أن اتفاق اليوم هو فرصة للفلسطينيين وربما هى أخر فرصة، قائلا إنه يرغب في أن يكون الاتفاق مفيداً للفلسطينيين، مشيراً إلى أن صياغة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مهمة صعبة ومعقدة.

وأكد على أنه لن يوجد فلسطينى أو إسرائيلى سيقتلع من بيته، مؤكدًا على أن خطة السلام تضاعف الأراضى الفلسطينية، وتوفر 50 مليار دولار، وكل دولة تريد تحقيق ذلك، وسيكون هناك دعم كبير من دول الجوار وسيتم توفير مليون وظيفة ومعدل الفقر سيتقلص إلى النصف وستوفر الفرص للشعب الفلسطينى.