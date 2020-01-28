حقيقة مطالبة الرئيس الصيني للمسلمين بالدعاء لبلاده بعد انتشار فيروس كرونا

بكين(صدى):

انتشرت منشورات مؤخرَا تزعم مطالبة الرئيس الصيني للمسلمين بالدعاء إلى بلاده بعد انتشار فيروس كرونا.

وأوضحت هيئة مكافحة الشائعات أن ما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة.

وقال الحساب الرسمي للهيئة عبر “تويتر” : لا صحة للرسالة المتداولة بعنوان « الرئيس الصيني يرجو الدعاء من المسلمين بسبب فيروس كورونا», والصورة الحقيقية التقطت من فيديو قديم لخطاب القاه الرئيس الصيني في بكين.