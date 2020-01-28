حقيقة مطالبة الرئيس الصيني للمسلمين بالدعاء لبلاده بعد انتشار فيروس كرونا
انتشرت منشورات مؤخرَا تزعم مطالبة الرئيس الصيني للمسلمين بالدعاء إلى بلاده بعد انتشار فيروس كرونا.
وأوضحت هيئة مكافحة الشائعات أن ما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة.
وقال الحساب الرسمي للهيئة عبر “تويتر” : لا صحة للرسالة المتداولة بعنوان « الرئيس الصيني يرجو الدعاء من المسلمين بسبب فيروس كورونا», والصورة الحقيقية التقطت من فيديو قديم لخطاب القاه الرئيس الصيني في بكين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92097 ] نشر منذ 14 ساعة
اللهم من اراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه .. آمين ..
عبدالرحمن سراج منشي[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 13 ساعة
يارب العزة والجلال يا من بيده ملكوت كل شئ . إرفع الضر عن إخواننا المسلمين في الصين وفي كل مكان . اللهم كن عوننا لهم . وأخذل عدوهم بما شئت يا قوي يا عزيز .