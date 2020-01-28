الإقامة الجبرية مكافأة تميم لـ«عبدالله بن ناصر» بعد رفضه تدخل الأتراك

ماجد قزيز(صدى):

أثار الأمير المدلل تميم بن حمد جدلا كبيرا بعد الإطاحة برئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى.

وكشفت مصادر مقربة من المعارضة القطرية أن السبب الذي دفع “تميم” لإقالة رئيس الوزراء هو رفض الأخير للقوات التركية التي تتواجد في قطر لحماية أمير قطر.

وأشارت المصادر إلى أنه وصل لأمير قطر تسريبات لرئيس الوزراء المقال توضح خوفه من تواجد القوات التركية التى تحمى عرش الأمير فى الدوحة، مستنكرًا فتح بلاده على مصرعيها للنظام التركى.

وكعادة النظام القطري الذي يتودد لتركيا وإيران على حساب الشعب، اتخذ أمير قطر قراره بالإطاحة برئيس الوزراء؛ إرضاءً لتركيا، ووضع رئيس الوزراء تحت الإقامة الجبرية.