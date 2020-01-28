بالصور.. الفيصلي يوقع رسمياً مع اللاعب «مصطفى بصاص»

نواف السالم(صدى):

تعاقدت إدارة نادي الفيصلي مع اللاعب مصطفى بصاص لاعب النادي الأهلي السابق في صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر.

وجرت مراسم توقيع العقد في مقر نادي الفيصلي في حرمة، حيث وقع لاعب الأهلي السابق على عقد لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لمدة عامين.

ويذكر أن بصاص بدأ مسيرته مع النادي الذي تدرج في جميع فئاته السنية قبل أن ينضم إلى الفريق الأول في موسم 2012، ليمثل الفريق الأول في النادي لمدة 4 مواسم، ليرحل بعدها إلى نادي أحد ويخوض معه تجربة قصيرة لم يكتب لها النجاح ويعود إلى ناديه السابق.