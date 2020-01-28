تعليقا على «صفقة القرن».. فلسطينيون يحرقون صورة ترامب
رد عددٌ من المتظاهرين الفلسطينيين، على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاص بإعلان خطته للسلام، تحت مسمى «صفقة القرن»، بحرق صورته.
وقام المتظاهرون برسم رسومًا توضيحية لأوراق نقدية بالدولار الأمريكي عليها صورة ترامب خلال احتجاج على خطاب «صفقة القرن»، في مدينة رام الله في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وقال ترامب أن في خطته القدس «غير المقسمة» عاصمة لإسرائيل، زاعما أن خطة السلام في الشرق الأوسط تقدم حلًا واقعيًا للدولتين.
وتحدث ترامب عن أنه من المنطقي أن يقوم بالكثير من أجل الفلسطينيين وإلا فلن يكون الأمر منصفًا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92097 ] نشر منذ 14 ساعة
احرقوا الاصهب نفسه ، حرق الصور ماينفع ، انت تحرق ورقه لا قيمة لها ..
الكضية[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 ساعة
يريدون الجيش السعودي يقاتل عنهم في فلسطين بينما هم يحرقون صورة ترامب على انغام جلجلت ورقصت الدبكي!
شوطهم شوط بقر تحتمي ساعة وتخور سنة
جنوب افريقيا تحررت فيتنام افغانستان اسقت امبراطوريتين ناهيك عن الهنود والبنقاليين والدول العربية حتى الصوماليين مازالوا يدافعون باتفسهم عن اختيارهم بدون ضوضاء
الكل يدفع للحرية ثنمها عدا هولاء الظواهر الصوتية سمعت الكرة الارضية صراخهم وبكائياتهم وعنترياتهم ورأت خياناتهم يريدون الكل يحارب عنهم الا هم
اذكر ايام المقاطاعات كنا نحرم انفسنا واولادنا من كثير من المنتجات لاجل كضيتهم
بينما هولاء المنكوسين بيعونها في مطاعهم ومحلاتهم اينما اتجهت في فلسطين او بقية البلاد التي تفرقوا فيها بعد ان باعوا وطنهم جريا وراء الفلوس
جمعوا بين اسوأ مافي اليهود الحسد والحقد والسعي في الفساد اينما حلوا اضافة الى خستهم كعرب وولوغهم بالخيانة وعض الايدي التي تمتد اليهم بالخير منذ عشرات السنين والخيانة الا من رحم الله وقليل ماهم
ولهذا ليس عجبا ان يتسلط عليهم من لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وضرب عليهم الذلة والمسكنة لانهم احط منهم
فتش في كل قبح وصف الله اليهود فيه وستجد ان هولاء المنكوسين تفوقوا على اليهود فيه ولا يزالون ينحدرون