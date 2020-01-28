تعليقا على «صفقة القرن».. فلسطينيون يحرقون صورة ترامب

القدس(صدى):

رد عددٌ من المتظاهرين الفلسطينيين، على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاص بإعلان خطته للسلام، تحت مسمى «صفقة القرن»، بحرق صورته.

وقام المتظاهرون برسم رسومًا توضيحية لأوراق نقدية بالدولار الأمريكي عليها صورة ترامب خلال احتجاج على خطاب «صفقة القرن»، في مدينة رام الله في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقال ترامب أن في خطته القدس «غير المقسمة» عاصمة لإسرائيل، زاعما أن خطة السلام في الشرق الأوسط تقدم حلًا واقعيًا للدولتين.

وتحدث ترامب عن أنه من المنطقي أن يقوم بالكثير من أجل الفلسطينيين وإلا فلن يكون الأمر منصفًا.