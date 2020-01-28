ضبط 3 وافدين امتهنوا سرقة المحال التجارية في الرياض 

الرياض(صدى):

ضبطت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، ثلاثة وافدين ارتكبوا عدداً من جرائم سرقة المحلات التجارية.

ومن جهته، ذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة وافدين “ سوري وفلسطيني ويمني ” تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

ولفت متحدث شرطة الرياض إلى أن ذلك جاء بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم تمثلت بسرقة المبالغ المالية من المحلات التجارية في أحياء وسط وشرق الرياض والاعتداء على العاملين بها، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.