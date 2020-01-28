سجن أول وزير في تاريخ الكويت إثر تورطه في قضية فساد

وكالات(صدى):

أصدرت محكمة الوزراء الكويتية اليوم الثلاثاء، حكًما بالسجن 7 أعوام وكفالة 10 آلاف دينار لوقف النفاذ على أربعة متهمين بينهم وزير الصحة السابق، بقضية فساد.

وقررت المحكمة في قرارها رد المتهمين مبلغ 81 مليون دولار أو ما يعادله بالدينار وعزلهم من وظيفتهم.

ووجه إلى وزير الصحة السابق اتهامات في قضية تبديد أموال الدولة والاستيلاء على المال العام من (المكتب الصحي بألمانيا للعلاج بالخارج) بالإضافة إلى وكيل وزارة صحة سابق ووكيل مساعد وممثل إحدى الشركات الأمريكية.

وقضت المحكمة أيضاً ببراءة الوزير السابق ووكيل الوزارة وستة متهمين آخرين من تسهيل الاستيلاء على مبلغ 300 ألف دينار عبر توريد أدوية وحاويات.