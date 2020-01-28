بالفيديو.. وصلة سباب وشتائم بين لواء عراقي ومحلل سياسي على الهواء 

بغداد(صدى):

نشبت مشادة كلامية حادة بين لواء عراقي ومحلل سياسي علي الهواء مباشرة بسبب الاحتجاجات المناهضة للسلطة العراقية منذ نحو أربعة أشهر، حيث تطورت المشادة بينهما إلى السباب والشتائم.

وقال المحلل السياسي للواء العراقي خلال لقائه في برنامج تليفزيوني:” تأدب يا من تدافع عن القتل والقتلي”، فرد عليه اللواء العراقي، قائلا:”يكفي أنك تخدم في مكان معروف ما هو.. يلا هحدثك عن تاريخك”.

وعلق المحلل على السياسي علي ملاسنة اللواء العراقي له، قائلا:” لا أنا اللي هحدثك عن تاريخك ..تأدب تأدب يا …. “، فرد الأخير،قائلا:” ما يشرفني اتحاور مع واحد تافه مثلك”، بحسب تعبيره.

وكانت قوة من وزارة الداخلية العراقية أغلقت مكتب قناة دجلة في بغداد وطلبت من الكادر مغادرة المكان.