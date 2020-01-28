صحة بيشة تعلن عن مستهدفات الخطة التنفيذية 2020

محمد بن طحيطح(صدى):

صرحت صحة بيشة عن مستهدفات الخطة التنفيذية 2020م ومن ضمنها التشغيل النهائي لمستشفي الولادة والأطفال وتشغيل مستشفى سبت العلايا الجديد وتشغيل مركز عثمان الشهري للغسيل الكلوي بسبت العلايا وافتتاح مبني الطوارئ والعناية المركزة بمستشفى تثليث العام وتشغيل المراكز الصحية المناوبة .

كما أُعلنت الخطة عن اعمال تطويرية شملت مركز صحي جنوب المدينة وتشغيلة مناوب 24 ساعة وتطوير العناية المركزة والطوارئ بمستشفى الملك عبدالله . بالاضافة الي الكثير من المستهدفات التي سيتم تحقيقها بمشيئة الله حسب الخطط الموضوعة لها خلال 2020م والتي ستسهم بالرقي بالخدمات الصحية التي ستحقق رضي المستفيدين منها .

وفي نفس السياق وجه مدير صحة بيشة ابطال الصحة في بيشة بذل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو خدمات صحية متميزة ينعم بها إنسان هذا البلد المعطاء .