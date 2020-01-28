تنويه هام من سفارة المملكة في هونج كونج لمواطنيها

بكين(صدى):

نوهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في هونج كونج بأن مكاتبها ستكون مغلقة حتى نهاية الجمعة 31 يناير الجاري

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”:نود تنويه المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في هونج كونج ومكاو بأن مكاتبها سوف تكون مغلقة إلى نهاية يوم الجمعه 31 يناير “.

وتابعت: “وسوف تعاود العمل يوم الأثنين 3 فبراير ، ونتشرف بخدمتكم على مدار الساعة بالإتصال على جوال الطوارئ رقم (0085296664741)

حفظ الله الجميع من كل مكروه”.

وشهدت الصين مؤخرًا ارتفاع عدد المصابين بفيروس كرونا الجديد، وفرضت السلطات عدد من الإجراءات الوقائية للسيطرة على الفيروس.