حادث مروع ينهي حياة شاب

الأربعاء 29
يناير
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
إنها السرعة والسرعة،ثم السرعة،هي السبب الرئيسي للحوادث كفانا الله شرها..
سبحان الله ..
.. في التأني السلامه ..
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8616 ] نشر منذ 12 ساعة
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8616 ] نشر منذ 12 ساعة
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
إنها السرعة والسرعة،ثم السرعة،هي السبب الرئيسي للحوادث كفانا الله شرها..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92097 ] نشر منذ 12 ساعة
سبحان الله ..
.. في التأني السلامه ..