سحر المرزوقي العام 2020 سيكون عام القيادات النسائية في مختلف القطاعات

سعيد العجل(صدى):

المرزوقي الاستثمار في التعليم وتطوره من أهم المجالات لمواكبة رؤية المملكة 2030.

اكدت سيدة الاعمال ومالكة مدارس الفارس العالمية سحر المرزوقي ان العام 2020 سيكون انطلاقة كبيرة للتطور الاقتصادي بعد ان زالت الضبابية التي كانت تخيم على بعض المجالات التجارية.

مشيرة الى ان التوجهات والافاق الجديدة غيرت العديد من المجالات التجارية لكي تواكب متطلبات السوق وتوجهاته خلال الفترة المقبلة، خصوصا وان المراة السعودية لم يعد امامها اي عوائق تذكر واصبح المجال مفتوح امامها للاستثماروستنافس بقوة في سوق العمل.

ولفتت المرزوقي الى ان المراة خلال الفترة المقبلة ومواكبة لرؤية المملكة 2030 سيكون لها موقعها ومناصبها التي تستحقها في ادارة الشركات العليا والبنوك والغرف التجارية حالها حال رجال الاعمال وانها تتمنى ان تكون انتخابات الغرفة التجارية المقبلة للغرفة التجارية مليئة بعدد من سيدات الاعمال المؤثرات والتي لهن تواجد جيد في المجال التجاري.

واضافت الى انه ظهر في الاونة الاخيرة عدد من سيدات الاعمال المستثمرات في مجالات جديدة وحيوية منها المطاعم والمقاهي والترفيه والتقنية بعيداً عن المجالات القديمة التجارية كما انهن يواكبن التطور الذي تمر به المملكة العربية السعودية وأكدت على ضرورة الاستثمار في التعليم وتطوره باعتباره عنصراً رئيسياً في تحقيق رؤية المملكة.

ولفتت الى أن كافة الأنشطة الاقتصادية النسائية بالمملكة لا تزال حديثة العهد نوعا ما لذلك فإن امتهان المرأة السعودية للعمل التجاري لا يزال يحتاج منها للكثير من الخبرة والدراية وخصوصا انه زاد عددهن بشكل كبير وبعد ازالة بعض القيود ودعم اسرهن لهن وازواجهن وابنائهن فانهن سوف يثبتن خلال العامين المقبلة تواجدهن بشكل كبير في السوق السعودي.

كما اعربت عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الامير محمد بن سلمان على ما قدموه من دعم وتشجيع للمراة السعودية في كافة المجالات والمياديين لكي تتالق وتبدع وتنفذ.