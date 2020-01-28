ترامب يكشف صفقة القرن: القدس غير المقسمة عاصمة لإسرائيل

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القدس غير المقسمة ستظل العاصمة لدولة إسرائيل.

وأضاف الرئيس الأمريكي: قدمت الكثير لإسرائيل من خلال الاعتراف بسيادتها على القدس والجولان.

وأشار ترامب إلى أن دولة الفلسطينية المقبلة ستكون متصلة الأراضي، لافتا إلى أن خريطة السلام ستضاعف الأراضي الفلسطينية وستقدم عاصمة للفلسطينيين في القدس الشرقية.

وتابع: سنعمل مع العاهل الأردني للحرص على الوضع القائم في الأقصى وتأمين حرية العبادة.

ووجه حديثه للرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلا: إذا اخترت مسار السلام فسنكون إلى جانبك وسنساعدك.

ومن جانبه قال رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو إنه وافق على التفاوض مع الفلسطينيين لأن خطة ترامب للسلام تحقق توازنا.

واستكمل: ترامب يعترف بأنه ينبغي أن تكون لإسرائيل السيادة في غور الأردن ومناطق أخرى حيث تستطيع الدفاع عن نفسها بنفسها.