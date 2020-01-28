الدكتورة خلود تخسر قضيتها مع طبيب الأسنان

خالد الظفيري(صدى):

كشف طبيب الأسنان الكويتي محمد نبيل الصفي براءته من التهمة الموجهة ضده بسبب شكوى من قبل مواطنته الفاشينيستا الدكتورة خلود.

وقال الطبيب عبر حسابه في ” تويتر ” : ” الحمدلله من قبل ومن بعد وفضل من الله، ثم عدالة القضاء الكويتي، اليوم صدر لي حكم بالبراءة بالشكوى المقدمة من الدكتورة خلود بقضية حبوب التخسيس، واشكر علي خالد الراشد المحامي على البراءات اللي ورا بعض “.

وكان الدكتور الصفي قد أعلن عن رفع دعوى قضائية ضده من قبل خلود وسحر الصفي وأنه تلقى بالفعل الدعوى القضائية، حيث نشر صورا له عبر ” إنستغرام “، وظهر الطبيب في الصور مستقلا سيارته والابتسامة تعلو وجهه، وعلق قائلا: ” شكلي بعد ما دكتورة خلود رفعت عليّ قضية “.