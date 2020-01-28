بالصور.. فتاة توثق لحظة التحرش بها ودهس رجلها

علي القحطاني(صدى):

التقطت فتاة لحظة تحرش أحد الشباب بها، أثناء سيرها وصديقاتها في الشارع.

وأظهر الفيديو الذي تداول رواد موقع «تويتر»، تحرش الشاب بالفتيات ولكنهن قمن بصده، وبمجرد اكتشافه أنه يتم تصويره دهس قدم الفتاة التي تصوره، ملوحا بإشارات لا أخلاقية بيده.

وأشارت التعليقات إلى أنه فر هاربا، ولكن الواقعة تم توثيقها في الرياض.