بالصور.. فتاة توثق لحظة التحرش بها ودهس رجلها
التقطت فتاة لحظة تحرش أحد الشباب بها، أثناء سيرها وصديقاتها في الشارع.
وأظهر الفيديو الذي تداول رواد موقع «تويتر»، تحرش الشاب بالفتيات ولكنهن قمن بصده، وبمجرد اكتشافه أنه يتم تصويره دهس قدم الفتاة التي تصوره، ملوحا بإشارات لا أخلاقية بيده.
وأشارت التعليقات إلى أنه فر هاربا، ولكن الواقعة تم توثيقها في الرياض.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1157 ] نشر منذ 20 دقيقة
سعار جنسي وطغيان للشهوات والنزعات الشيطانية
هذا ينفع ان يتم كيه بمسمار حامي مولع نار
في منطقة (؟؟؟!!!)
المليليح[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 13 دقيقة
قسم بالله أتمنى انه يشوف المنظر هذا في إحدى قريباته واشوف ردة فعله هل يرضاها عليهم ولا لا
faeiz[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ 9 دقائق
لايوجد عقاب رادع لهؤلاء المتخلفين لذلك كثروا
فمن أمن العقاب أساء الأدب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92037 ] نشر منذ 7 دقائق
مزبن الجاني ينتظره بشوق ليحتضنه بين جدرانه البارده ..
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6980 ] نشر منذ 6 دقائق
الواحد يقول قلة تربية بس ما ظن اهلة ربوة عشان يسوي كدا هي نزعة و حيوانية
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1157 ] نشر منذ 4 دقائق
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣