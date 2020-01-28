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بالصور.. فتاة توثق لحظة التحرش بها ودهس رجلها

بالصور.. فتاة توثق لحظة التحرش بها ودهس رجلها
علي القحطاني(صدى):

التقطت فتاة لحظة تحرش أحد الشباب بها، أثناء سيرها وصديقاتها في الشارع.

وأظهر الفيديو الذي تداول رواد موقع «تويتر»، تحرش الشاب بالفتيات ولكنهن قمن بصده، وبمجرد اكتشافه أنه يتم تصويره دهس قدم الفتاة التي تصوره، ملوحا بإشارات لا أخلاقية بيده.

وأشارت التعليقات إلى أنه فر هاربا، ولكن الواقعة تم توثيقها في الرياض.

 

 


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1157 ] نشر منذ 20 دقيقة

سعار جنسي وطغيان للشهوات والنزعات الشيطانية

هذا ينفع ان يتم كيه بمسمار حامي مولع نار

في منطقة (؟؟؟!!!)

[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 13 دقيقة

قسم بالله أتمنى انه يشوف المنظر هذا في إحدى قريباته واشوف ردة فعله هل يرضاها عليهم ولا لا

[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ 9 دقائق

لايوجد عقاب رادع لهؤلاء المتخلفين لذلك كثروا
فمن أمن العقاب أساء الأدب

[ عدد التعليقات: 92037 ] نشر منذ 7 دقائق

مزبن الجاني ينتظره بشوق ليحتضنه بين جدرانه البارده ..

[ عدد التعليقات: 6980 ] نشر منذ 6 دقائق

الواحد يقول قلة تربية بس ما ظن اهلة ربوة عشان يسوي كدا هي نزعة و حيوانية

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