بالفيديو.. ابنة رانيا يوسف تعلق على إطلالات والدتها الجريئة

القاهرة(صدى):

أكدت ابنة الفنانة المصرية رانيا يوسف، أن ملابس والدتها لا تضايقها على الإطلاق، رغم ما تتعرض له من انتقاد، وسؤالها أحيانا: «ازاي تخلي مامتك تلبس كدة».

وأوضحت خلال لقاء صحفي، أن رانيا يوسف أقدمت على ما لم تقدم عليه امرأة مصرية من قبل، مغيرة طريقة التفكير لدى الكثيرين، وما ترتديه ليس فيه أي مشكلة، ومن الطبيعي أن لا تتفق الآراء على أمر واحد.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، أثارت الجدل عدة مرات بإطلالاتها الجريئة والتي أبرزها فستان أظهر جسدها، فببرو الأمر بأن «البطانة اترفعت» دون دراية منها.