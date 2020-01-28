بالفيديو.. ابنة رانيا يوسف تعلق على إطلالات والدتها الجريئة
أكدت ابنة الفنانة المصرية رانيا يوسف، أن ملابس والدتها لا تضايقها على الإطلاق، رغم ما تتعرض له من انتقاد، وسؤالها أحيانا: «ازاي تخلي مامتك تلبس كدة».
وأوضحت خلال لقاء صحفي، أن رانيا يوسف أقدمت على ما لم تقدم عليه امرأة مصرية من قبل، مغيرة طريقة التفكير لدى الكثيرين، وما ترتديه ليس فيه أي مشكلة، ومن الطبيعي أن لا تتفق الآراء على أمر واحد.
وكانت الفنانة رانيا يوسف، أثارت الجدل عدة مرات بإطلالاتها الجريئة والتي أبرزها فستان أظهر جسدها، فببرو الأمر بأن «البطانة اترفعت» دون دراية منها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53912 ] نشر منذ 10 ساعات
واقفه ولابسه فستان أخضر محتشم حتى رقبتها مغطيها الفستان
قلت بخاطري سبحان الهادي
يوم عطتني مقفاها
الا وطهرها كله مكشوف
الفستان من قدام ذوووووق
بس من الخلف مفتوح
قلت الله يلعنك 😂😂😂😂😂😂😂😂