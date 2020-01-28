أرقام وإحصاءات من الدور الأول في دورينا_الأغلى

محمد السعران(صدى):

انطلقت صافرة الموسم الرياضي من 2019 – 2020م من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس 22/8/2019م، ليبدأ معها 16 نادياً رحلة جديدة في المنجزات والأرقام الجماعية والفردية، وليشكل كل نادٍ ملامح مشواره خلال 15 جولة مضت، والتي خاضت الفرق فيها 120 لقاء، بحضور أكثر من مليون مشجع ومشجعة، والذين آزروا فرقهم وأشعلوا حماسهم، ما نتج عنه تسجيل 341 هدفاً بمعدل 2.84 هدفاً للقاء الواحد.

ومع ارتفاع درجة التنافس في المستطيل الأخضر، والتي انعكست إيجاباً على الفارق النقطي بين الأندية، سواء على مستوى المراكز المتقدمة، أو الأندية التي تطمح إلى الاستقرار في مناطق الدفء، نستعرض أبرز الأرقام التي شكلت ملامح النجاح خلال الدور الأول من النسخة الـ 12 لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ورفعت من درجة التنافس بين الأندية وكذلك اللاعبين على مستوى الأرقام الفردية.

15 عدد الجولات التي لعبت هذا الموسم في الدور الأول.

120 عدد المباريات التي خاضتها الأندية حتى الآن، ويتبقى نفس العدد للتنافس على لقب المسابقة وتحقيق كل فريق أهدافه الفنية التي وضعها منذ بداية الموسم.

أكثر من مليون عدد المشجعين والمشجعات الذين حضروا المباريات وعاشوا الأجواء الحماسية في الملاعب.

68500 هو متوسط الحضور الجماهيري في كل جولة.

أكثر من 50 ألف مقعد مخصص للعائلات في جميع ملاعب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للنسخة الحالية، بمتوسط يبلغ 16.5% من إجمالي عدد المقاعد في الملاعب التي تستضيف مواجهات المسابقة.

أكثر من 2 مليون مشاهَدة لمواجهة الهلال والنصر في الجولة الثامنة عبر منصة اليوتيوب، كأكثر المواجهات لهذا الموسم من حيث عدد المشاهدة، فيما جاء لقاء الأهلي والاتحاد في المرتبة الثانية مسجلاً أكثر من 1.08 مليون مشاهد.

7 عدد اللاعبين الأجانب المسموح تواجدهم في كشوفات كل ناد.

أكثر من 100 لاعب أجنبي تم قيدهم في كشوفات 16 نادياً منذ انطلاقة الموسم، بينهم لاعبون سبق لهم المشاركة في كبرى الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي، إضافة إلى عدد من المحافل العالمية، مثل كأس العالم وبطولة الأمم الأوروبية، إضافة إلى كأس الأمم الأفريقية وبطولة كوبا أمريكا.

أكثر من 40 جنسية تنوعت بين قارات العالم حضرت في قائمة المحترفين الأجانب لهذا الموسم، من بينها إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، تشيلي، البرازيل، أستراليا، كوريا الجنوبية، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، الكاميرون.

15 عدد المدربين الأجانب الذين يتواجدون حالياً على رأس الإدارات الفنية للأندية ينتمون إلى 12 دولة من بينها إسبانيا، البرتغال، تونس، الأوروجواي، رومانيا، فيما يبرز مدرب وطني واحد هو الكابتن خالد العطوي مدرب نادي الاتفاق.

يعتبر فريقا أبها وضمك، هما الناديين الذين يشاركان لأول مرة في دوري المحترفين منذ تأسيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

أرقام من داخل الملعب

15 هو عدد الجولات بنهاية الدور الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

120 مواجهة لُعِبَت بنهاية الدور الأول من النسخة الحالية.

2304 عدد التسديدات على المرمى، (46%) منها سكنت الشباك.

341 عدد الأهداف المسجلة خلال الدور الأول لهذا الموسم، بمعدل 2.8 هدفا لكل مباراة، (46.6%) منها سجلت بالقدم اليمنى، مقابل (26.8%) باليسرى، و (20.5%) بالرأس، فيما جاءت الدقائق من 76 إلى 90، كأعلى نسبة تهديف بواقع (24.1%)، فيما سجلت الدقائق الـ 15 الأولى أقل معدلات التهديف بواقع 12.5%.

96949 عدد التمريرات الأرضية لهذا الموسم بنهاية الدور الأول، فيما بلغت متوسط دقة التمريرات (79.5%).

39 هو عدد البطاقات الصفراء التي تحصل عليها لاعبو فريق الوحدة خلال 15 مواجهة كأعلى معدلات الحصول على البطاقة الصفراء بين الفرق، فيما يأتي العدالة ثانياً بواقع 35 بطاقة.

4 هو عدد البطاقات الحمراء التي أشهرت في وجه لاعبي التعاون خلال الدور الأول، وهو الرقم الأعلى على مستوى الفرق، فيما تم استبعاد ثلاثة لاعبين من فريق الفيحاء لنفس السبب.

أرقام فردية

12 عدد أهداف الفرنسي بافيتمبي غوميز مهاجم نادي الهلال الذي يعتلي صدارة الهدافين في الدور الأول، يليه المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر، والسوري عمر السومة مهاجم نادي الأهلي بـ 11 هدفاً لكل منهما، فيما أعطت عدد فرص صناعة اللعب الأفضلية لحمد الله ليخطف المركز الثاني.

6 هو الرقم الذي يتساوى فيه كل من الأسترالي كريغ غودوين لاعب الوحدة، والبرتغالي أرسينيو نونيز لاعب خط وسط الفيحاء، إلى جانب الهولندي يوسف الجبلي لاعب الفيصلي في عدد الأهداف التي صنعها كل واحد منهم بنهاية الدور الأول، في الوقت الذي يتفوق فيه غودوين بإجمالي عدد الفرص التي صنعها والبالغة 34 فرصة، مقابل 29 لنونيز والجبلي.

976 أكبر عدد تمريرات على مستوى اللاعبين بنهاية الدور الأول، والمسجل باسم البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر، يليه مواطنه ساندرو مانويل لاعب نادي التعاون، بواقع 871 تمريرة.

7 هو الرقم الذي يتساوى فيه الوطني مرتضى البريه لاعب فريق العدالة، والسنغالي ألفريد ندياي لاعب نادي الشباب في عدد البطاقات الصفراء التي تحصلوا عليها كأكثر اللاعبين حصولاً على البطاقة الصفراء.

2 هو عدد البطاقات الحمراء التي تحصل عليها مدالله العليان لاعب فريق التعاون والمنتقل حديثاً للهلال، وكرم برناوي لاعب فريق أبها، وهم أكثر اللاعبين حصولاً على البطاقة الحمراء في الدور الأول.

84% هي أعلى نسبة للتصديات من إجمالي التسديدات التي تلقاها حراس أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذين لعبوا أكثر من 10 مواجهات في الدور الأول، والذي حققه الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر بواقع 27 تصدياً، يليه مصطفى زغبة حارس مرمى فريق الوحدة والمنتقل حديثاً إلى نادي ضمك بـ 74.5% و 36 تصدياً، يليهم مصطفى ملائكة الذي نجح في التصدي لـ 36 كرة من إجمالي التسديدات التي تلقاها بنسبة بلغت 73.5%.