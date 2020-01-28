النائب العام يبحث في القاهرة مع نظيره المصري سبل تعزيز العلاقات النيابية والحقوقية

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي النائب العام في جمهورية مصر العربية المستشار حماده الصاوي في مكتبه بالنيابة العامة اليوم معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له ، وذلك في إطار زيارة معالية الحالية لمصر.

وأكد معالي النائب العام في اللقاء على عمق العلاقات القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مبينا أن زيارته والوفد المرافق تأتي في إطار تعزيز العلاقات في المجالات النيابية وتبادل الخبرات بين نيابتي البلدين.

وأوضح الشيخ المعجب حرص الجهات النيابية في البلدين على تنسيق مواقفهما تجاه القضايا في المحافل الدولية وتعزيز العلاقات النيابية والحقوقية بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

بدوره رحب المستشار حماده الصاوي في اللقاء بمعالي النائب العام الوفد المرافق ،مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في القضايا النيابية والحقوقية وتبادل الخبرات.

وجرى خلال الزيارة عقد اجتماع ثنائي بين قيادات النيابة العامة المصرية ونظيرتها السعودية وبين أعضاء وفدي البلدين الشقيقين ، كما تم تقديم عدد من العروض الخاصة بمجالات التعاون المشترك.

وفي نهاية اللقاء تبادل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والنائب العام المصري الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

وأقام النائب العام المصري حفل غداء تكريم لمعالي النائب العام والوفد المرافق له.