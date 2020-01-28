بالصور.. أصالة تغيظ طارق العريان برجل وسيم

دمشق(صدى):

تناقلت صور مُتفرّقة للفنانة السوريّة أصالة نصري برفقة رجل وسيم من مناسبات مختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة من جمهورها.

واتضح أن الرجل الوسيم الذي ظهر برفقة أصالة نصري هو طبيبها الخاص الّذي وصفته الفنانة السورية الشهيرة في تغريدة سابقة بالقول “هو الفنان الدكتور الصديق المسؤول عن مظهري، وهو اللطيف الذي أشتكي له مما يزعجني بمرآتي، فيصالحني عليها بمنتهى النعومة والبساطة”.

ومن جهته، أكد مصدر مقرب من أصالة أن الصداقة تجمع بين الفنانة السورية وطبيبها الخاص، بينما اعتبر رواد السوشيال ميديا أن أصالة تغيظ المخرج المصري طارق العريان.