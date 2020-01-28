طرق طبيعية لإزالة دهون الوجه

أميرة خالد(صدى):

ربما يعد السعي لخسارة الوزن الزائد بالجسم تحديا كبيرا في حد ذاته، فما بالك إن كنت ترغبين في تخسيس منطقة بعينها، وخصوصا لو كنت تسعين للتخلص من الدهون الزائدة في الوجه، تلك المشكلة التي تقابلها كثير من النساء وتثير انزعاجهن.

ولحسن الحظ، هناك كثير من الاستراتيجيات التي يمكن اللجوء إليها بغرض زيادة معدل حرق الدهون والمساعدة في تنحيف الوجه، وفيما يلي 7 طرق تفيد في ذلك الأمر بشكل كبير، وثبت أن كلها تحظى بقدر كبير من الفعالية في خسارة دهون الوجه:

ممارسة تمرينات الوجه

وهي التمرينات التي يمكن ممارستها لتحسين مظهر الوجه، ومقاومة آثار الشيخوخة وتحسين القوة العضلية، وثبت من بعض الدراسات أن إضافة تمارين الوجه لنظام التمرينات النمطي المتبع تساهم أيضا في تحسين عضلات الوجه، وهو ما يعمل بالتبعية على جعل الوجه يبدو أكثر نحافة ورشاقة في الأخير.

إضافة تمارين الكارديو لنظام التمرينات النمطي المعتاد

تلك النوعية من التمارين تساعد بشكل كبير على تعزيز عملية حرق الدهون وخسارتها ومن ثم الإسهام في تنحيف الوجه وإفقاده أي دهون زائدة قد يحتويها وتزعج المرأة. وينصح بممارسة تمارين من متوسطة لقوية ما بين 150 ـ 300 دقيقة كل أسبوع.

الحد من تناول الكحوليات

الإفراط في شرب المواد الكحولية قد يساهم بالفعل في زيادة الوزن، بما في ذلك اكتساب دهون في منطقة الوجه في الأخير.

الإكثار من شرب المياه

ثبت أن شرب المياه يفيد في تقليل جرعة السعرات التي تتناولينها ويزيد قدرة الجسم على التمثيل الغذائي بشكل مؤقت، كما تبين أن ذلك يقلل أيضا من احتباس السوائل لمنع حدوث انتفاخ وتورم في منطقة الوجه.

الحد من الكربوهيدرات المكررة مثل البسكويت، المقرمشات والمعكرونة

وذلك لأنها تزيد مستويات السكر بالدم وتؤدي للإفراط في تناول الطعام وزيادة الدهون، وقد ثبت أن التحول للحبوب الكاملة أمر يساعد على تعزيز خسارة دهون الوجه.

النوم بشكل كاف خلال ساعات الليل

قلة النوم يمكن أن تؤثر على التمثيل الغذائي وتزيد تناول الطعام، زيادة الوزن ومستويات الكورتيزول. ومن ثم فان الحصول على قدر كاف من النوم أمر قد يساعد على تعزيز خسارة دهون الوجه.