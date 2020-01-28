ولي عهد دبي يقول أبيات شعرية في الأمير محمد بن سلمان
نشر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، صورة له مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وعلق ولي عهد دبي بأبيات شعرية قائلا: “في ضيافة أطهر ملوك الأرض قدر ومقام .. وعلى يمين الفخر يا مدركين الفخر “.
وتابع : “محمد الحرب ومحمد محب السلام ..ثنتين يحري بها عسى سموه ذخر”.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1157 ] نشر منذ 25 دقيقة
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