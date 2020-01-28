ولي عهد دبي يقول أبيات شعرية في الأمير محمد بن سلمان

علي القحطاني(صدى):

نشر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، صورة له مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعلق ولي عهد دبي بأبيات شعرية قائلا: “في ضيافة أطهر ملوك الأرض قدر ومقام .. وعلى يمين الفخر يا مدركين الفخر “.

وتابع : “محمد الحرب ومحمد محب السلام ..ثنتين يحري بها عسى سموه ذخر”.