بالصور.. شركة طيران تمنع فتاة من الصعود للطائرة بسبب ملابسها الفاضحة 

واشنطن(صدى):

منعت شركة الطيران الأمريكية” يونايتد إيرلاينز” مسافرة من الصعود للطائرة بسبب فتحة الصدر في ملابسها.

وتفصيلا، أوقف موظف شركة الطيران ” يونايتد إيرلاينز” راكبة قبل دخولها إلى الطائرة بسبب ملابسها الفاضحة، بحسب تعبيرات موظفي شركة الطيران.

وتبين أن المشكلة كانت في فتحة الصدر التي تظهر جزءا من حمالة الصدر التي ارتدتها المسافرة، ولكنها أخبرتهم أنها ملابسها العادية، وأنها أرتدتها لدواعي الراحة في الرحلات الطويلة.

وفي الأخير سمح الموظفون للمسافرة بالدخول إلى الطائرة، بعدما اعتذروا لها، ثم عرضوا عليها قسيمة سفر بقيمة 200 دولار تعويضا عن الموقف الذي تعرضت له.