بسبب «حاسوب».. مجرمان يقعا في قبضة الأجهزة الأمنية

أبوظبي(صدى):

لم ينجح شابان آسيويان من تنفيذ جريمتهما التي أقدما من بلدهما إلى دبي من وتحمل ٧ ساعات طيران، رغم التخطيط لها مسبقا.

استهدف الشابان سرقة الحواسيب وأجهزة التحكم الخاصة بالمعدات الثقيلة مثل الشاحنات والرافعات والحفارات، التي تكون متوقفة في الساحات الرملية من أجل بيعها والتكسب من ورائها باعتبارها تجارة مربحة.

وببلاغ عن سرقة حاسوب ويبلغ ثمنه مع بقية توابعه نحو 53 ألف درهم، وقعا المتهمان في فخ الأجهزة الأمنية، واللذان اعترفا بخطتهما بعد إلقاء القبض عليهما.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، تهمة السرقة ليلا في طريق عام، باستخدام سلاح، من إحدى وسائل النقل، مطالبة بمعاقبتهما وإبعادهما عن الدولة.