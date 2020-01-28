النيابة: الآثار والأسلحة من دلائل التلبُّس

فهد القزيز(صدى):

أوضحت النيابة العامة، أنه في حال حدوث التلبس بالجريمة فيحق لرجل الضبط الجنائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وتفتيشه.

وأشارت النيابة، إلى أنه إذا لم يكن المتهم حاضراً، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره.

وأفادت بأن الجريمة تكون متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب، كما تعد الجريمة متلبسًا بها: إذا تبع المجني عليه شخصًا أو تبعته العامة مع الصباح إثر وقوعها.

وكذلك يُعد متلبسًا إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك في الجريمة، وإذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد بذلك.