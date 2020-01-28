بالصور.. جورجينا رودريغيز تلمح لزواجها رسميا من كريستيانو رونالدو

طلال الغامدي(صدى):

أثارت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي حاليا، ونجم ريال مدريد الإسباني السابق، الجدل مجددا حول زواجهما.

وقالت تقارير بريطانية إن جورجينا ورونالدو احتفلا مع أطفالهما بعيد ميلاد عارضة الأزياء الإسبانية السادس والعشرين أمس الاثنين.

ونشرت جورجينا صور الاحتفال على موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، قائلة: ”عيد ميلاد سعيد، لا يمكن أن أحلم بالمزيد من السعادة، أتمنى الصحة والمتعة لجميع أفراد تلك العائلة الرائعة“.

وأضافت: ”شكرا لكل من هنأني بعيد ميلادي، شكرا لزوجي رونالدو، الذي منحني كل هذا الحب، والأطفال وأفضل ما في هذه الحياة.. أحبك كثيرا“.

ووصف جورجينا كريستيانو رونالدو بأنه زوجها، حيث كتبت العبارة باللغة الإسبانية واصفة إياه mi marido، التي تعني زوج بصورة رسمية.