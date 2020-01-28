مانشستر يونايتد يسابق لضم غاريث بيل

طلال الغامدي(صدى):

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في سباق ضم نجم ريال مدريد غاريث بيل خلال الميركاتو الشتوي 2020 .

ويحاول مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير، إقناع إدارة الفريق بسرعة التحرك لضم اللاعب، إذ من المتوقع أن يعرض على الملكي ما بين 50 و 60 مليون يورو.

وأشارت تقارير صحفية، أن إدارة المان تريد استغلال الفترة الصعبة التي يمر بها غاريث بيل مع ريال مدريد منذ عودة زين الدين زيدان إليه.

ويريد توتنهام ضم اللاعب الويلزي أيضًا لكن يبدو أن الصفقة ستكون صعبة على الفريق الإنجليزي.