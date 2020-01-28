والد الخادمة الفلبينية يرفض «الدية» ويطالب بحياة القاتل وزوجته

الكويت(صدى):

رفض والد الخادمة الفلبينية التي ” توفيت ” في الكويت ” جانلين فيلافيندي “، عرضًا بمبلغ 352 ألف دينار للتنازل عن القضية.

وقال أبيلاردو فيلافيندي إنه تلقى هذا العرض قبل أيام، مقابل أن ” تكفّ أسرته عن متابعة القضية الجنائية لوفاة ابنتهم جانلين”، وأنه رد بالرفض، مضيفا “لا نحتاج إلى المال؛ بل نحتاج إلى العدالة “.

وكان وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، كان قد صرّح قبل أيام قائلًا: ” إن بلاده سترفض أي دية “؛ بل وجنح إلى القول إن بلاده “تطلب حياة شخصين في الكويت بدل حياة الخادمة الفلبينية “.

و أكد نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، أن “ما صدر عن وزير خارجية الفلبين، بشأن العاملة الفلبينية في الكويت يُعد تهديدًا؛ خاصة أنه صادر عن وزير الخارجية”؛ مشددًا على أن “هذا التهديد غير مقبول على الإطلاق”.

وأحال أن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، “مواطنًا وزوجته المتهميْن بقتل الفلبينية إلى السجن المركزي، مع إصدار قرار بحبسهما لمدة 21 يومًا، بعد إسناد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لهما”.