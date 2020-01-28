بالفيديو.. فتاة لبنانية ترقم الشيخ الجبيلان ترقيم إسلامي 

عادل الحربي(صدى):

روى الداعية الشيخ سليمان الجبيلان، موقف طريف حدث له مع فتاة لبنانية في مطار دبي، حيث رقمت الأخيرة للشيخ الجبيلان بترقيم إسلامي.

وقال الجبيلان خلال حواره في برنامج “علي السيف”:”عاتبني شخص في مطار دبي قال لي فتاة لبنانية تريد كارتك قلت له ترقيم إسلامي”، مبينا أن هذا الشخص دخل في نوبة ضحك بعدما قلت له ترقيم إسلامي.

واستكمل الجبيلان حديثه، قائلا:” قالت ليا فتاة لبنانية بمطار دبي يا شيخ أنا جاية من العمرة وأريد رقمك كي أسألك في أمر ما”، متسائلا:” لماذا ننظر للجانب السلبي ما الإيجابي!”.