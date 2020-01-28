منتجات تزيد هرمون الأنوثة لدى الرجال أبرزها القهوة

أميرة خالد(صدى):

أجريت بعض الاختبارات على عدد من الرجال تتراوح أعمارهم من 30 إلى 55 سنة، لتثبت بأن بعض المنتجات تزيد من مستوى هرمون الأنوثة « الإستروجين» في جسم الرجل.

وكشف علماء بالولايات المتحدة الأمريكية، أن من بين المنتجات مشروب البيرة، والقهوة، والمشروبات الغازية السكرية، حيث يؤدي شرب البيرة إلى زيادة سريعة في الوزن ووقف نمو الشعر في الجسم.

وتعمل القهوة على وزيادة هرمون الإستروجين أيضا، فبعد تناول الشخص كوب واحد يوميًا كانت الرغبة الجنسية تزداد لديه، بينما كان التأثير معاكسًا، عند تناول أكثر من ذلك في اليوم الواحد.

وأكد العلماء أن مستويات هرمون الأنوثة تزداد بشكل كبير لدى الرجال في حال تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية السكرية.

ونصح الأطباء بالتخفيف من تناول الأسماك الدهنية والحليب والخبز الأبيض والذرة وزيت بذور الكتان، حيث أن جميع هذه المنتجات تؤثر على مستوى الإستروجين في جسم الرجل وتؤدي إلى ارتفاعه بشكل كبير.