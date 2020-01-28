أمين الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع طاقات بالمنطقة

فاطمه الرويلي(صدى):

استقبل أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري بمكتبه أمس, مدير فرع طاقات بالمنطقة يحيى العنزي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهمية تمكين الشباب السعودي في قطاعات الدولة كافة التي تُعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030، وضمن أولويات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تعمل عليها.

وقدم مدير فرع طاقات نبذة عن أعمال الفرع وأهميته في خلق فرص العمل لأبناء الوطن.

وفي نهاية الاجتماع قدم العنزي درعاً تكريمياً لأمين المنطقة نظير دوره الفعّال في توطين الوظائف وتمكين الشباب السعودي بالقطاع البلدي بمنطقة الحدود الشمالية.