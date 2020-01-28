بالأسماء.. «الخارجية» تدعو المرشحين على وظائفها إلى إجراء المقابلة الشخصية

فاطمة المالكي(صدى):

دعت وزارة الخارجية، الأسماء المرشحة لشغل الوظائف الإدارية في مجال الترجمة، إلى التقدم لإجراء اختبارات اللغة والمقابلات الشخصية يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخ (10-11/6/1441هـ الموافق 4-5/02/2020م) في تمام الساعة (04:00) مساءاً.

وأوضحت أنه على المرشحين ضرورة الحضور إلى مقر معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض بحسب التواريخ المشار اليها والمبلغة للمرشحين عبر الرسائل القصيرة (sms) المسجلة بمنصة جدارة مع ضرورة اصطحاب أصل الهوية الوطنية.

ويمكن الإطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــــا .