بالفيديو.. والد فنانة كويتية يقدم نفسه فدية قتيل

خالد الظفيري(صدى):

أثار والد الفنانة الكويتية شهد، الجدل مجددا، بعد تداول فيديو له يعرض نفسه فيدية خلاله.

وجاء رد فعل خزعبل أبو مسك، بعد رفض أسرة فلبينية الحصول على مبلغ يصل إلى مليون دولار دية مقتل ابنتها العاملة في الكويت على يد مواطن كانت تعمل لديه، مؤكدا استعداده الذهاب إلى السفارة الفليبنية وفداء وطنه بروحه.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها الجدل، حيث نشر مسبقا فيديو بعد شائعة وفاته ليؤكد أنه حيا.