فتاة تجبر زوجها على تطليقها بطريقة خبيثة

أبوظبي(صدى):

أقدمت سيدة إماراتية على زيادة جرعات دواء الاكتئاب لزوجها لإجباره على تطليقها، وبالفعل طلقها زوجها بعد دخوله في حالة نفسية صعبة.

وتعود الواقعة عندما اكتشف الزوج الحيلة الخبيثة التي قامت بها زوجته من أجل تطليقها خلال إجرائه فحوصات طبية بإحدى المستشفيات، فاتضح أنه مصاب بالاكتئاب والقلق المزمن الذي يتسم بالمزاج المتدني.

وواجه الزوج زوجته فأنكرت في بادئ الأمر ما حدث وعندما ضغط عليها اعترفت بأنها كانت تريد الحصول على الطلاق البائن وهو في حالة غضب شديد.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي رفضت طعن زوجين إماراتيين، على حكم ابتدائي قضى بإثبات طلاقهما الثالث وحدد مبلغ نفقة 5 آلاف درهم لأبنائهم الأربعة، حيث طعن الزوجان على الحكم فطالب الزوج بعدم إثبات الطلاق ورجوعه لزوجته وأبنائه وتخفيض مبلغ النفقة.