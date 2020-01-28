22 وظيفة شاغرة بالرياض وجدة
أعلنت شركة العربية للعود من خلال البوابة الوطنیة للعمل (طاقات) عن توفر (22) وظائف شاغرة ، من خلال برنامج (تمھیر) التدريب على رأس العمل ، للعمل في ( الرياض ، جدة ) وفق التالي :
• مسمى الوظيفة – (محاسب) – وظيفتان – الرياض
• الشروط العامة:
1 – سعودي الجنسیة / رجال .
2 – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / محاسبة
3 – لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة
• للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنا ) .
• مسمى الوظيفة – بائع ( عام ) 20 وظيفة – جدة
• الشروط العامة:
1 – سعودي الجنسیة / رجال .
2 – المرحلة الثانوية أو ما يعادلها
3 – لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة
• للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات هنا
اترك تعليقاً