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22 وظيفة شاغرة بالرياض وجدة

22 وظيفة شاغرة بالرياض وجدة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة العربية للعود من خلال البوابة الوطنیة للعمل (طاقات) عن توفر (22) وظائف شاغرة ، من خلال برنامج (تمھیر) التدريب على رأس العمل ، للعمل في ( الرياض ، جدة ) وفق التالي :

• مسمى الوظيفة – (محاسب) – وظيفتان – الرياض

• الشروط العامة:
1 – سعودي الجنسیة / رجال .
2 – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / محاسبة
3 – لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة

• للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنا ) .

• مسمى الوظيفة – بائع ( عام ) 20 وظيفة – جدة

• الشروط العامة:

1 – سعودي الجنسیة / رجال .
2 – المرحلة الثانوية أو ما يعادلها
3 – لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة

• للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات هنا


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