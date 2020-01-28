فرض غرامة على أب ينقذ ابنته من الدهس تحت عجلات القطار

القاهرة(صدى):

أقدم أب على إلقاء نفسه بين عجلات القطار لحماية ابنته بجسده من الدهس تحت عجلات القطار بمحطة الإسماعيلية في مصر.

وقررت لجنة من مهندسي هيئة السكة الحديد، بعد تفقد المحطة تغريم الأب فى حالة ظهورة والتعرف عليه 50 جنيهًا، لمخالفة اللوائح والقوانين، وتعريض حياته وحياه الآخرين للخطر، بعد تجاهل العبور من النفق الموجود للعبور للرصيف الآخر، والنزول من تحت قطار البضائع للوصول لقطار الركاب.

ولم يُعثر على الأب حتى الآن رغم إدلاء بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى بمعلومات عنه، إلا أن الغموض حول هوية الأب أو مكان منزله حتى الآن غير معروفة.

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