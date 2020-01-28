الدلامي يكرم عمالة ساعدت مواطن في ديراب

محمد السعران(صدى):

كرم معالي نائب وزير النقل المهندس بدر بن عبدالله الدلامي اليوم الثلاثاء 1441/6/3هـ الموافق 2020/28/1م، ثلاثة عمال من العمالة التابعة لشركة شبه الجزيرة المنفذة لأعمال الصيانة في منطقة ديراب جنوب غرب الرياض نظير تقديمهم العون والمساعدة لأحد المواطنين.

وجاء تكريم معاليه لكل من المراقب مصطفى أحمد يس القديمى والسائق محمد عمران رشيد اختر والعامل بجاد معصوم محمد، بعد أن بعث أحد المواطنين رسالة تحوي على إشادة بفرق الصيانة التي قامت بمساعدته عند تعرض مركبته إلى عطل مفاجئ وتوقفها في أحد الشوارع النائية بالمنطقة في ساعات الليل المتأخرة، وعدم قدرته من استخدام هاتفه الجوال.

وأشاد معالي الدلامي في حديثه بأن الوزارة تثمن لهم جهودهم الإنسانية وتقديمهم المساعدة والعون لقاصدي الطرق، وتفخر بكونهم ضمن فرق الصيانة التابعة لمشاريع وزارة النقل.